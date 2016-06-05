В Ривненской области нелегальной добычей янтаря занимаются около 10 тысяч человек

Об этом министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак сообщил в эфире телеканала "112 Украина". "Только в Ривненской области около 10 тыс. человек работают в секторе нелегальной добычи янтаря. И такое количество людей работает, потому что этот метод помповый, он требует большого количества людей, и он неэффективный", – сказал он.

Читайте также"Янтарный" фронт: на Житомирщине произошла перестрелка между приезжими и местными жителями (фото)По словам министра, если легализовать добычу янтаря в Украине, то решатся социальная, экономическая и экологическая проблемы.

Как сообщал УНИАН, 3 июня во время Часа вопросов к правительству в парламенте министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий спрогнозировали, что на следующей неделе в парламенте будет зарегистрирован законопроект о борьбе с «янтарной мафией».