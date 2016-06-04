ООН: число экологических преступлений в мире стремительно растет

Сегодня общий ущерб от таких преступлений составляет от 91 млрд долларов до 258 млрд долларов. В 2014 году объем этих преступлений оценивался в 70-213 млрд долларов, передает Русская служба Би-би-си.

Экологические преступления связаны с незаконной эксплуатацией природных ресурсов: вырубкой лесов, добычей полезных ископаемых, рыболовством и другими видами деятельности.Сейчас это является четвертой самой крупной областью преступной деятельности после контрабанды наркотиков, изготовления поддельной продукции и работорговли.

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Преступники в этой области получают высокие доходы, а выявить подобные преступления довольно тяжело.

Причина широкого распространения таких преступлений заключается в слабых законах и плохо финансируемых правоохранительных органах, которые не могут помешать торговле незаконно добытыми ресурсами.

Кроме того, доходы от подобного бизнеса получают преступления группировки. Часто эти деньги используются для поддержки терроризма, предупреждают ООН и Интерпол.