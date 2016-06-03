"Янтарный" фронт: на Житомирщине произошла перестрелка между приезжими и местными жителями (фото)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат облсовета Александр Николайчук.

По его словам, есть раненые. Кроме того, местные жители опрокинули четыре бандитских автомобиля и отлавливают "полесских террористов".

Читайте также"Янтарный апокалипсис" на Волыни: повреждена железная дорога, леса превращаются в болотистую пустошь (фоторепортаж, видео)

Депутат рассказал, что он уже более 2 лет описывает горькую правду "янтарной" республики, однако большинство тех, "кто на что-то влияет, живет в отдельном мире иллюзий, не замечая масштабов катастрофы".

Напомним, в середине мая во время очередного воздушного мониторинга в тыловых районах приграничья в пределах Ровенской и Житомирской областей авиация Госпогранслужбы зафиксировала 4 места незаконной добычи янтаря.

В тот раз факты незаконной деятельности по добыче янтаря были зафиксированы в районах населенных пунктов Кухитская Воля (Заречненский район), Озеро (Владимирецкий район) и Грицки (Дубровицкий район) в Ривненской области. В Житомирской области участки по добыче янтаря были обнаружены вблизи н.п. Рудня Замысловецкая (Олевский район).