Экспорт лесоматериалов: в Гослесагентстве определили пути урегулирования ситуации на станциях "Чоп" и "Батево"

В частности, речь шла о ситуации, сложившейся в связи с задержанием и проверкой железнодорожных вагонов с древесиной на железнодорожных станциях "Чоп" и "Батево" (Закарпатская обл.).

Закарпатской таможней ГФС проводятся мероприятия, в результате которых по состоянию на 27.05.2016 г. на станциях "Чоп" и "Батево" образовалось накопление 169 вагонов с древесиной по товарным позициям 4401, 4403 УКТ ВЭД. Указанные мероприятия проводятся согласно распоряжению Председателя Закарпатской ОГА от 13.05.2016 № 236. Участники совещания отметили, что требования предписания (в части размерных характеристик дров) не соответствуют положениям ГОСТ 3243-88.

Необходимо отметить, что во время таможенного оформления лесопродукции на станциях отгрузки в обязательном порядке проводится таможенный досмотр товара сотрудниками ГФС с фотофиксацией процесса загрузки. Лесохозяйственные предприятия области на протяжении многих лет сотрудничают с европейскими партнерами, осуществляя им поставку дров. Информацию о древесине, экспортируемой предприятиями ведомства, регистрируют в системе электронного учета.

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За простой вагонов не по вине гослесхозов, а также за их разгрузки и погрузки железная дорога выставляет счета отправителям, нарушаются условия международных контрактов, а государство теряет миллионы гривень.

С целью скорейшего урегулирования сложной ситуации в ходе встречи было решено привлечь специалистов Гослесагентства к повторной проверке задержанной продукции для установления соответствия товара кодам УКТ ВЭД и разгрузить станции перехода.