На Львовщине экологи устанавливают причины гибели рыбы в реке Думна

Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, 25 мая в селе Кукезов Каменка-Бугского района на реке Думна обнаружены массовый мор рыбы и резкий запах канализационных стоков.

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Причина происшествия устанавливается, работают специалисты экологической инспекции, оперативная группа ГСЧС во Львовской области, представители отдела полиции, руководство районной и сельской советов.

Объемы погибшей рыбы устанавливаются.

Справка. Думна - река в пределах Жовковского, Каменка-Бугского и Бугского районов Львовской области. Левый приток реки Полтвы (бассейн Западного Буга). Длина реки - 52 км, площадь бассейна 203 кв. км.