На Львовщине экологи устанавливают причины гибели рыбы в реке Думна
Во Львовской области правоохранители и экологи устанавливают причины массового мора рыбы и резкого запаха, который был зафиксирован 25 мая в реке Думна.
Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.
Как отмечается в сообщении, 25 мая в селе Кукезов Каменка-Бугского района на реке Думна обнаружены массовый мор рыбы и резкий запах канализационных стоков.
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Причина происшествия устанавливается, работают специалисты экологической инспекции, оперативная группа ГСЧС во Львовской области, представители отдела полиции, руководство районной и сельской советов.
Объемы погибшей рыбы устанавливаются.
Справка. Думна - река в пределах Жовковского, Каменка-Бугского и Бугского районов Львовской области. Левый приток реки Полтвы (бассейн Западного Буга). Длина реки - 52 км, площадь бассейна 203 кв. км.