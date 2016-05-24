Гослесагентство разработало изменения в правила санитарных рубок и реализации лесоматериалов

Об этом сообщила Первый заместитель Главы ведомства Кристина Юшкевич.

"Основные изменения в Санитарные правила коснутся ограничения санитарных рубок исключительно случаями очевидной природной стихии, например, ветровалов, буреломов, массового усыхания. Они будут применяться только как вынужденная и безальтернативная мера. Предусматривается полный запрет таких рубок в определенных зонах - природно-заповедных объектах и территориях, а также в местах гнездования редких хищных птиц. Для обеспечения общественного и природоохранного контроля будет осуществляться предварительное обнародование планирование рубок с обоснованием их целесообразности", - подчеркнула Кристина Юшкевич.

Она добавила, что в состав рабочей группы входили представители научных учреждений, общественных экологических организаций, эксперты Всемирного банка, профильных министерств и ведомств, журналисты.

Другая рабочая группа Гослесагентства доработала проект Положения о реализации лесоматериалов необработанных, что будет способствовать развитию отечественной деревообрабатывающей отрасли.

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"Впервые, при участии большинства представителей отечественных деревообрабатывающих предприятий и ассоциаций, был разработан профессиональный документ, который регламентирует открытые и прозрачные правила рынка лесоматериалов необработанных. Их реализация будет осуществляться исключительно через аукционы. Такие меры улучшат обеспечение растущих потребностей деревообрабатывающих предприятий в сырье и способствовать привлечению инвестиций в отрасль", - отметила Первый заместитель Председателя Гослесагентства.

Также она сообщила, что в скором времени эти документы будут поданы на рассмотрение Кабинета Министров Украины.

"Гослесагентство серьезно настроено на то, чтобы нормировать правила санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах с целью пресечения любых незаконных действий под видом санитарных рубок. Параллельно с этим, мы хотим помочь отечественным деревообрабатывающим предприятиям через прозрачные аукционы обеспечить ресурсом производственные мощности и работать на благо нашего государства", - подчеркнула Кристина Юшкевич.