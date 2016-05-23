Экологи проведут глубоководные исследования Черного моря
05:01, 23 мая 2016Природные ресурсы
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В порту Одессы сегодня, 23 мая, пришвартуется научно-исследовательское судно "Mare Nigrum" (Румыния), экипаж которого займется глубоководными исследованиями Черного моря в акваториях Украины и Грузии.
Проект финансируется программой развития ООН и Евросоюзом / eurofleets.eu
Как сообщает ZN.ua со ссылкой на пресс-службу порта Одессы, ученые соберут данные для обновления каталога черноморских дельфинов, проведут поиск новых органических загрязнителей и широкомасштабное исследование морского мусора.
Исследования будут проводиться в рамках проекта "Совершенствование экологического мониторинга Черного моря" (EMBLAS). Он финансируется программой развития ООН и Евросоюзом.
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В экспедиции на научном судне работают специалисты Минэкологии Украины, ученые из нашей страны и Грузии, а также представители Евросоюза и Программы развития ООН в Украине.
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