Экологи проведут глубоководные исследования Черного моря

Как сообщает ZN.ua со ссылкой на пресс-службу порта Одессы, ученые соберут данные для обновления каталога черноморских дельфинов, проведут поиск новых органических загрязнителей и широкомасштабное исследование морского мусора.

Исследования будут проводиться в рамках проекта "Совершенствование экологического мониторинга Черного моря" (EMBLAS). Он финансируется программой развития ООН и Евросоюзом.

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В экспедиции на научном судне работают специалисты Минэкологии Украины, ученые из нашей страны и Грузии, а также представители Евросоюза и Программы развития ООН в Украине.