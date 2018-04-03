Украинский "Клондайк": "Янтарная народная республика" процветает

Повышение тарифов, склоки политиков, победа Украины на Евровидении и другие события в стране стерли из памяти ряд давних историй. К примеру, общество позабыло о "янтарной лихорадке", уничтожающей экосистему Ровенской, Волынской и севера Житомирской областей. Летом 2015 года президент Украины Петр Порошенко потребовал прекратить "крышевание" этого нелегального бизнеса и дал силовикам две недели для ликвидации деятельности старателей. В то же время, народные депутаты обязались принять необходимые законы, чтобы легализовать добычу солнечного камня цивилизованными способами.

Но, без малого, за год, ничего не изменилось.

В Минэкологии только на текущей неделе заявили, что создадут рабочую группу по реформам в сфере недропользования. Она, мол, должна проработать вопрос упрощения процедуры выдачи специальных разрешений (лицензий) и правил поведения с запасами ископаемых в стране.

Верховная Рада приняла законопроект "О добыче и реализации янтаря" в первом чтении еще в прошлом году, а дальше дело застопорилось. На сегодняшний день о судьбе документа доподлинно известно только одно - в конце декабря он был направлен в ряд парламентских комитетов для доработки ко второму чтению. Сейчас на дворе май, а о вынесении документа на голосование в сессионный зал речь все еще не идет.

Зато вовсю продолжаются "раскопки" старателей в поисках опасного для перепродажи за рубеж, но такого желанного, в случае успешных контрабандных сделок, камня.

"Раскопки" продолжаются

Добыча происходит, как и раньше, двумя способами - янтарь копают лопатами или моют мотопомпами. В последнем случае – нанося непоправимый экологический урон. Вместе с тем, именно его и используют чаще всего, поскольку, чтобы добыть солнечный камень, ямы, как правило, необходимо рыть в глубину от 3 до 15 метров. Одной лопатой много не накопаешь.

"За ночь одна мотопомпа в "хлебном" месте позволяет намыть до 15 кг янтаря. Килограмм среднего камня стоит от 350 долларов, большого – может достигать 7 тысяч долларов", - рассказал УНИАН один из местных "копателей" Иван.

По его словам, если янтарь "пошел", то за ночь в хорошем месте можно намыть несколько килограммов камня и заработать, в зависимости от его размеров, от 800 до 10 тысяч долларов. Причем, сбыть товар можно тут же, на месте: в лес в любое время суток, буквально по звонку, приезжают специальные автомобили, в которых "работают" приемщики янтаря. "Копателю" лишь нужно знать нужный номер телефона, или человека, который знает такой номер, а также приблизительный вес намытого камня.

Расценки так колеблются потому, что в каждой фракции янтаря имеется своя цена. К примеру, камень-сотка (так его называют старатели) стоит от 5 до 9 тысяч долларов за килограмм. А если повезет найти такой камень с застывшим миллионы лет назад в тогда еще смоле насекомым, то, можно считать, жизнь обеспечена: стоимость одного такого камушка в десятки раз дороже простого янтарика. Не удивительно, что у местных жителей в запасе историй имеется не одна легенда о внезапном богатстве за счет незаконного промысла. Но, в то же время, слышится и зависть по отношению к "героям".

"Некоторые в свои 16 лет "намыли" на Land Cruiser. Один такой, правда, тут же разбил машину под местным клубом", - рассказал один из жителей города Дубровицы Ровенской области, одного из центров нелегальной добычи янтаря.

Прайс на нелегальный промысел

Многие из простых "копателей" давно ждут легализации своего промысла. Жители региона понимают, что "раскопками", в основном, наполняют карманы дельцов-чиновников, силовиков или криминальных авторитетов, а не свои. Про наполнение же государственного или местных бюджетов и вовсе никто не вспоминает.

Простым старателям не нравится, что они, как крепостные, работают на нелегальном промысле за копейки, а местные бандиты, под "крышей" правоохранителей и местной власти, то дома строят "в лесу возле озера", где строить запрещено, то автопарки скупают на миллионы долларов.

Действительно, разбогатеть на янтаре могут лишь избранные. Простые старатели о высоких заработках могут только мечтать. Как отмечают сами, потому, что работа янтарокопателя - лотерея. Можно заработать, а можно и крупно "прогореть".

Учитывая, что в так называемой "янтарной республике" на все есть свой ценник, чтобы получить разрешение на добычу (подчеркиваем, нелегальную добычу), нужно заплатить "нужным людям" от 200 до 1000 долларов за день или (в последнее время это чаще) за ночь. Расценки зависят от того, чем старатель планирует добывать камень и в каком районе.

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Кроме того, чтобы не бояться за свою жизнь, работая "нелегально", старатели платят местной мафии процент от своего заработка. По словам одного из копателей, раньше это было 50 на 50. Сегодня янтарокопатель платит 70% "крыше", а 30% оставляет себе.

"Но бывают дни, когда ничего не нашел, а за "входной билетик" на территорию заплатить должен", - сетуют копатели.

Правоохранители в курсе и "в доле"

В янтарном "бизнесе" существует четкая структура, о которой старатели говорить опасаются. Вместе с тем, они прекрасно осведомлены, что те, у кого они получают "разрешение" на промысел, сами являются людьми подневольными.

"Например, Толик, который стоит на пропуске в лес, ничего не решает. Толик даст вам добро, если Толику скажет Вова - начальник охраны. А Вове скажет кто-то "сверху", - рассказывают копатели.

Наивно полагать, что о продолжающемся промысле правоохранители не в курсе. Вместе с тем, по факту, янтарную лихорадку некому остановить. По словам местных жителей, часть полицейских боятся ночью проводить рейды в лесу, поскольку знают, что их там могут убить и тихо закопать - поминай, как звали. Вторая часть - сами замешаны в нелегальном промысле. К примеру, как рассказывают местные, чтобы занять место помощника участкового инспектора милиции в Ровенской или Волынской областях, нужно заплатить около 10 тысяч долларов. А связано это с тем, что, во-первых, именно должностные лица из правоохранительных органов, зачастую, устанавливают "тарифы" для работы старателей на отведенном участке. Во-вторых, правоохранители владеют оперативной информацией и точно знают, будет или не будет проводиться рейд, что позволяет незаметно и безнаказанно продолжать раскопки солнечного камня.

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Кроме того, сами старатели создали в социальной сети ВКонтакте сообщество "Клондайк", в котором немало информации, кто, где и сколько янтаря накопал. В фотоотчетах на этой странице - лица копателей, номера автомобилей, перевозящих помпы, собственно, добытые камни и заработок за них. Действительно, зачем скрываться, если правоохранители "в доле", а наказание, которое ждет нелегальных старателей - от штрафа в 6 тыс гривен до условного срока - не пугает, поскольку суммы, которые можно заработать на продаже янтаря, значительно перекрывают риски.

Могила своими руками

К сожалению, в ожидании перезревших законодательных решений, вся эта деятельность приносит вред региону и людям, в нем проживающим. Так, по данным Гослесагентства, 3 500 га леса пострадало вследствие незаконного копания.

"В результате "насосного" метода добычи янтаря, фактически уничтожаются ручьи и реки. Вода в них становится слишком минерализованной и грязной, из-за чего в них исчезает все живое, в том числе, и рыба. Реки превращаются в грязные канавы. Например, в реке Веселуха, текущей в Зареченском районе Ровенской области, рыба исчезла по всей протяженности водной артерии", - рассказал эколог МБО "Экология-Право-Человек" Петр Тестов.

По мнению ровенского кандидата медицинских наук Владимира Антонюка-Киселя, последствия "янтарной лихорадки" для окружающей среды очевидны - это появление песчаных пустынь, уничтожение корневой системы и плодородного слоя почв.

Кроме этих проблем, есть посерьезнее. Это - повышение уровня радиации в районах, где старатели, добывая янтарь, выкапывают на поверхность радиоактивные вещества, которые осели на почве 30 лет назад, после аварии на ЧАЭС. По словам эксперта, за три десятка лет радионуклиды цезий и стронций, которые осели на поверхности земли, постепенно опускались примерно на 10-15 метров ниже корневой системы деревьев в Полесских лесах. Это касается, в частности, Березновского, Владимирецкого, Дубровицкого, Заречненского, Рокитновского и Сарненского районов Ровенской области. Они, на сегодняшний день - самые "хлебные" в плане добычи дорогостоящего камня. Но и самые пострадавшие от техногенной катастрофы тридцатилетней давности.

Юлия Корнийчук, Татьяна Стежар