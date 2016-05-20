Министр экологии запретил вырубку лесов в заповедниках и национальных природных парках

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"До того времени, пока Кабинет министров не внесет изменения в Санитарные правила в лесах Украины, ни одно дерево не может быть уничтожено. Ожидаю зеркального решения и Министерства АПК, в чьем подчинении находится Государственное агентство лесных ресурсов. P.S. Изменения в Санитарные правила в министерстве уже подготовлены", - заявил Семерак.

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Напомним, ранее министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак заявлял, что Кабинет министров поддержал предложение министерства временно прекратить рубки в лесах к пересмотру регулирующих актов и принял решение об увольнении руководителя Гослесагентства.

Напомним, согласно данным Гостаможслужбы, ежегодно из Украины вывозят древесины на сумму около 272 миллионов долларов. Однако сколько еще вывозят за границу незаконно, эксперты сказать не могут. Предполагают лишь, что браконьеры могут зарабатывать вдвое больше этой суммы.

Больше всего незаконных рубок уже традиционно проводятся в Карпатах, ведь там есть самые большие лесные массивы в стране. Кроме того, в регионе растет больше всего редких деревьев, которые, соответственно, стоят дороже. Известные буковые пралеса Карпат входят в перечень объектов Мирового наследия ЮНЕСКО. За них экологи боятся больше всего, потому что на восстановление этих пород уйдет не один десяток лет. Немало проблем наблюдается и на Полесье, Волыни, Черниговской и Киевской областях.

Вырубка деревьев значительно повышает риски наводнений и паводков, соответственно, ухудшается качество почвы и плодородие. Помимо этого, вырубка карпатских лесов обусловливает уменьшение биоразнообразия, уничтожение ареалов редких видов флоры и фауны, гибели ценных природных экосистем и негативное влияние на климат всей Украины.