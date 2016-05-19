В Кении коренные народы протестуют против выселения из родных лесов (фоторепортаж)
18:50, 19 мая 2016Природные ресурсы
322
В западной Кении члены общины сенгвер протестуют против своего выселения с земель, где они на проживают и занимаются традиционными для народа ремеслами – охотой и пчеловодством.
REUTERS
Как сообщает Reuters, протесты вызваны решением правительства Кении отселить коренные народы с родных земель в связи с программой по охране территории леса Эмбобут.
Как сообщал УНИАН, ранее в Бразилии службы по защите окружающей среды провели операцию против нелегальной добычи золота в лесах Амазонки.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter