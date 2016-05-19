В Кении коренные народы протестуют против выселения из родных лесов (фоторепортаж)

Как сообщает Reuters, протесты вызваны решением правительства Кении отселить коренные народы с родных земель в связи с программой по охране территории леса Эмбобут.

Как сообщал УНИАН, ранее в Бразилии службы по защите окружающей среды провели операцию против нелегальной добычи золота в лесах Амазонки.