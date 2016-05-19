ВР хочет ввести бассейновый принцип управления водными ресурсами

За принятие законопроекта №3603 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о внедрении интегрированных подходов в управлении водными ресурсами по бассейновому принципу» в первом чтении проголосовали 227 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Согласно пояснительной записке к документу, интегрированный подход будет способствовать максимальному достижению целей и задач охраны и возобновления водных экосистем, обеспечению рационального использования водных ресурсов.

Интегрированный подход по балансовому принципу будет внедряться путем гидрографического и водохозяйственного районирования территории Украины, разработки планов управления речными бассейнами, разработки водохозяйственных балансов, определения полномочий центральных и местных органов власти.

Справка УНИАН. Интегрированный подход к управлению водными ресурсами – это система управления водными ресурсами, обеспечивающая экологическую безопасность и доступность воды для населения и природных объектов, которая основана на учете всех источников воды, балансе отраслевых интересов и всех уровней водопользования, широком вовлечении всех водопользователей, рациональном использовании водных ресурсов.

Бассейновый принцип управления – это подход к управлению водными ресурсами, в соответствии с которым основной единицей управления выступает территория речного бассейна.

Бассейновый принцип управления водными ресурсами предполагает, что финансовый механизм гарантирует непосредственную связь между платой за водопользование и финансированием приоритетных водоохранных мероприятий в границах бассейна.