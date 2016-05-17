Гослесагентство уже нарабатывает изменения в Санитарных правил в лесах Украины

Сегодня в Государственном агентстве лесных ресурсов Украины начались заседания рабочей группы по совершенствованию нормативно-правовых актов по осуществлению санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах.

Первый заместитель Председателя Гослесагентства Кристина Юшкевич, открывая заседание, отметила, что существует большой резонанс в обществе по поводу вырубки деревьев в лесах Украины.

"Санитарно-оздоровительные мероприятия являются очень важными, поскольку они направлены на предотвращение развития патологических процессов, борьбу с вредителями, болезнями, противодействие стихийным природным явлениям и техногенным воздействиям. Однако иногда ими прикрываются ради определенных нелегальных действий. Поэтому мы создали рабочую группу, чтобы в кратчайшие сроки разработать изменения Санитарных правил в лесах Украины с целью пресечения подобных явлений. Убеждена, что наша основная задача – сохранение и приумножение лесов", - подчеркнула Кристина Юшкевич.

Кроме того, она сообщила, что Гослесагентство и Министерство аграрной политики и продовольствия Украины поддерживают идею привлечения в состав специальных комиссий, которые выдают разрешения на санитарные рубки, более широкого круга лиц, в частности представителей органов местного самоуправления.

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Отметим, что в состав рабочей группы при Гослесагентстве входят представители Минагрополитики, Минприроды, Госэкоинспекции, областных управлений лесного и охотничьего хозяйства, Украинского научно-исследовательского института горного лесоводства им. П.С. Пастернака, Украинского ордена "Знак почета" научно-иссле исследовательского института лесного хозяйства и агролесомелиорации им. Г.М. Высоцкого, Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, лесозащитных предприятий, Всеукраинской экологической лиги, Киевского эколого-культурного центра и другие.