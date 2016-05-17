На Львовщине усилят контроль за вырубкой лесов

«Создать Совет лесного сектора в Львовской области и утвердить его состав», – говорится в распоряжении.

Основными задачами созданного совета является повышение эффективности работы лесной отрасли, определение целей для всех отраслей лесного сектора, анализ состояния использования лесных ресурсов, оценки использования и воспроизводства лесных ресурсов, сохранения биоразнообразия в лесах, воспроизводства и приумножения лесных ресурсов, пишет varianty.lviv.ua.

Читайте такжеВ Гослесагентстве рассказали, как собираются бороться с незаконной вырубкой лесов

В его состав вошли представители общественности, Львовской ОГА, а также начальник Львовского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Анатолий Дейнека и заместитель председателя Львовской ОГА Ростислав Замлинский.

Контроль за выполнением распоряжения возложен на первого заместителя председателя Львовской ОГА Ростислава Замлинского.