Власти Таиланда закроют от туристов один из островов – ВВС

Особенно популярный у дайверов остров Тачай, который находится на территории провинции Пхангнга и входит в состав Симиланского национального парка, власти Таиланда намерены закрыть для отдыхающих. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

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В последнее время окружающая среда Тачая понесла большой ущерб из-за туристов, остров закроют для восстановления.

Почти все морские национальные парки Таиланда закрываются на период с мая по октябрь, однако Тачай, как следует из заявления профильного министерства, уже не откроется.

"Мы должны закрыть его, чтобы позволить экологии как самого острова, так и вокруг него восстановиться без вмешательства туристов, пока ущерб не стал необратимым", - цитирует издание Post главу национального департамента сохранения парков, флоры и фауны Тунью Нетиттакамула.

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По информации местных СМИ, количество туристов на побережье острова, занимающего площадь всего 12 кв. км, порой превышает тысячу человек, в то время как остров рассчитан всего на 70 человек.