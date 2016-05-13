Авиация пограничников обнаружила новые места незаконной добычи янтаря (видео)

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Отмечается, что добыча солнечного камня осуществлялась в тыловых районах приграничья в пределах Ривненской и Житомирской областей.

"Всего было обследовано более 3000 км2 приграничных территорий и зафиксированы новые места правонарушений, в частности, в Ривненской области в районе н.п. Речки и Боровое (Заречненский район), Озерце, Журавлиное и Озеро (Владимирецкий район), Берестье (Дубровицкий район) и Беловеж (Рокитновский район)", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в Житомирской области обнаруженные участки по добыче янтаря расположены вблизи н.п. Сущаны (Олевский район).

О фактах незаконной добычи янтаря проинформированы областные прокуратуры, ГУ Нацполиции, управления СБУ в Ривненской и Житомирской областях, а также местные органы власти.