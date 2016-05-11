Гринпис: В России горит более миллиона гектаров леса

Как заявил эксперт Росбалту, такие выводы можно сделать в результате изучения космических снимков.

По словам Куксина, наихудшая обстановка сложилась в Амурской области.

Читайте такжеВ Канаде растет площадь лесных пожаров, которые бушуют уже неделю (фото)

«Ситуация катастрофическая и уже хуже, чем в прошлом году. Если посмотреть на космические снимки, то можно увидеть, что площадь действующих пожаров в стране перевалила за миллион гектаров. Основной вклад дает Амурская область, сильно горят также соседние Забайкалье и Бурятия. Во всех этих регионах ситуация далеко вышла за пределы того, что можно было исправить силами органов власти, пожарных и лесников», — уверен экозащитник.

Григорий Куксин подчеркнул, что основным источником возгораний стали поджоги травы, однако ответственность за разрастание пожаров несут власти и ответственные службы.