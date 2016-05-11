Кабмин запретил рубку в лесах и уволил руководителя Гослесагентства

Об этом Семерак написал на своей странице в Facebook.

«Правительство поддержало предложение Минприроды о временном прекращении санитарно-оздоровительных мероприятий (рубок) в лесах до просмотра Минприроды, Минагрополитики, Гослесагенством нормативно-правовых актов, регулирующих порядок и правила их осуществления», - сообщил министр.

«Решение об увольнении руководителя Гослесагентства принято», - добавил Семерак.

По словам министра, это – реакция правительства на его отчет об инспекции национальных парков Карпатского региона. «Премьер-министр Владимир Гройсман определил приоритетом создание системы, которая сделает невозможным варварскую вырубку лесов», - добавил Семерак.

Читайте такжеНа Закарпатье расследуют незаконную вырубку леса в пограничной полосе на 12 миллионов

Также он сообщил, что правительство поручило Минприроды, Нацгосслужбе, Минагрополитики провести служебное расследование фактов бездействия руководства Государственной экологической инспекции Украины в сфере охраны и сохранения лесных ресурсов и о результатах в двухнедельный срок проинформировать Кабинет министров.

Кроме того, в месячный срок Минприроды, Минагрополитики, Минрегион, Гослесагентство, Госрыбагентство должны разработать и подать Кабинету министров соответствующие проекты актов по реформированию системы государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды путем определения единого контролирующего органа в этой сфере и передачи ему всех контрольных функций.

По словам Семерака, в Минприроды прорабатывается вопрос назначения руководителей учреждений природно-заповедного фонда по результатам открытых конкурсов с привлечением специалистов, ученых, представителей общественных организаций и местных общин.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 мая, на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабмин намерен принять кадровые решения в отношении руководства Государственного агентства лесных ресурсов в связи с неудовлетворительным положением дел в отрасли и бессистемной вырубкой леса.

«Отдельный вопрос - вырубка леса. Происходит массовая вырубка лесов, люди кричат, что нужна реакция правительства. Мы согласовали с министрами экологии и АПК (Минагропрода - УНИАН): сегодня будет принято решение об увольнении руководителя (Гослесагентства Александра Ковальчука - УНИАН). Но нам надо урегулировать вопрос вырубки леса», - сказал Гройсман.

Напомним, согласно данным Гостаможслужбы, ежегодно из Украины вывозят древесины на сумму около 272 миллионов долларов. Однако сколько еще вывозят за границу незаконно, эксперты сказать не могут. Предполагают лишь, что браконьеры могут зарабатывать вдвое больше этой суммы.

Больше всего незаконных рубок уже традиционно проводится в Карпатах, ведь там есть самые большие лесные массивы в стране. Кроме того, в регионе растет больше всего редких деревьев, которые, соответственно, стоят дороже. Известные буковые пралеса Карпат входят в перечень объектов Мирового наследия ЮНЕСКО. За них экологи боятся больше всего, потому что на восстановление этих пород уйдет не один десяток лет. Немало проблем наблюдается и на Полесье, Волыни, Черниговской и Киевской областях.

Вырубка деревьев значительно повышает риски наводнений и паводков, соответственно, ухудшается качество почвы и плодородие. Помимо этого, вырубка карпатских лесов обусловливает уменьшение биоразнообразия, уничтожение ареалов редких видов флоры и фауны, гибели ценных природных экосистем и негативное влияние на климат всей Украины.