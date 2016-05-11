Украина планирует использовать опыт Турции по охране лесов от пожаров

Первый заместитель Председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины Кристина Юшкевич в рабочем порядке обсудила с представителями Генерального директората лесного хозяйства Турции вопросы сотрудничества и реализации договоренностей в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительствами Турецкой Республики и Украины в области лесного хозяйства.

Основной темой обсуждения стал вопрос охраны лесов от пожаров.

"Вместе с турецкими коллегами мы решили сотрудничать в сфере разработки и внедрения плана противопожарного обустройства Николаевской и Херсонской областей. Также во время встречи обсуждалась возможность передачи украинской стороне техники начального пожаротушения. Консультации по реализации этих проектов продолжаются", - отметила Кристина Юшкевич.

Кроме того, была достигнута договоренность о проведении работы по адаптации турецких учебных программ по пожаротушению в условиях Украины.

Обсуждая вопросы охраны и защиты лесов, Кристина Юшкевич предложила экспертам из Турции посетить Украину с целью оценки мероприятий, необходимых для оздоровления сохнущих ельников Карпатского региона и сосен на Полесье, а также для обучения представителей лесзащиты, ученых и работников лесного хозяйства новейшим методам борьбы с вредителями и болезнями леса.

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Также во время встречи был обсужден ряд других вопросов, в частности, относительно восстановления низкопродуктивных, низькополнотных и деградированных насаждений.