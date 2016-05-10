СБУ уличила нефтедобывающее предприятие в нанесении крупного ущерба природе

Менеджмент нефтяников незаконно получил в пользование три земельных участка сельскохозяйственных земель общей площадью один гектар. Бизнесменам также "отошел" участок леса госпредприятия "Осмолодское лесное хозяйство", сообщается на сайте СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что во время проведения геологоразведочных и буровых работ нефтяники без каких-либо разрешительных документов провели вырубку деревьев, сняли плодородный слой почвы и изменили русло горной реки. На одном из участков предприниматели уже успели начать монтаж буровой вышки. По выводам экологов, лесном, земельном и водном фонда района нанесен ущерб на более чем один миллион гривен.

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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 239-1 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к нанесению ущерба природе края.