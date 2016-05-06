В Канаде горит уже 85 тысяч гектаров лесов
Лесные пожары в канадской провинции Альберта охватили площадь в 85 тысяч гектаров и распространяются в южном направлении, сообщают местные власти.
По данным правительства региона, в тушении пламени участвуют более 1100 пожарных и 145 вертолетов.
К настоящему моменту из районов, охваченных лесными пожарами, эвакуированы более 88 тысяч человек. Смертельных случаев в результате стихии пока не зафиксировано, передает Русская служба ВВС.
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Люди, вынужденные покинуть свои дома, размещаются в том числе на хоккейных аренах и в школьных спортзалах.
Точная причина пожаров пока не установлена. Предположительно, они возникли на фоне жаркой погоды и отсутствия осадков. Власти опасаются, что их площадь будет расти, хотя в ближайшие дни прогнозируется похолодание и дожди.