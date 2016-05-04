В Гослесагентстве рассказали, как собираются бороться с незаконной вырубкой лесов

«Сразу, когда было сообщено об этом факте, мы выяснили ситуацию в наших предприятиях, кому принадлежит древесина. Ведь в лесной отрасли задействованы различные постоянные лесопользователи, которые реализуют и экспортируют древесину», - отметила она.

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Кристина Юшкевич пояснила, что на сегодня Гослесагентствуподчинено 73 % лесов, а 27 % - другим постоянным лесопользователям, таким как коммунальные предприятия, облагролес, лесхозы Минобороны.

«Относительно ситуации на Закарпатье, то сейчас идет следствие. Могу сказать, что около 250 кубометров леса были приобретены в наших лесхозах Закарпатья. Мы все проверили, на эту древесину есть все документы, и это действительно дрова. Относительно законности вывоза всей другой древесины, то необходимо привлечь независимых экспертов, которые бы дали свое заключение относительно того, является ли эта древесина дровами», - подчеркнула Первый заместитель Председателя Гослесагентства.

На уточняющий вопрос относительно прекращения повторения подобных ситуаций, Кристина Юшкевич отметила, что в целом это необходимо решать комплексно.

«Мы работаем в направлении введения единого электронного учета древесины для всех постоянных лесопользователей, что позволит искоренить проблему незаконного ее вывоза. Такой учет даст нам возможность проводить маркировку, мы будем видеть вид древесины, из какой лесосеки она заготовлена, путь движения к покупателю», - сообщила Первый заместитель Председателя Гослесагентства.

Также она отметила, что для постоянных лесопользователей в сфере управления Гослесагентства учет введен почти на 100 %. Как сообщила Кристина Юшкевич, если сейчас устанавливается факт нарушения, то в зависимости от его вида выдаются выговоры или человека увольняют.

«Если единый электронный учет древесины мы введем для всех постоянных лесопользователей, я имею в виду для тех 27 % в других сферах управления, то сможем привлечь и органы таможенного контроля, и правоохранительные органы. Это поможет предупреждать, оперативно выявлять и реагировать на нарушения», - подчеркнула Кристина Юшкевич.