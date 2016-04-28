Гослесагентство планирует привлечь турецкую технику для борьбы с лесными пожарами

Об этом первый заместитель главы ведомства Кристина Юшкевич сообщила УНИАН.

«У нас будет рабочий визит в Турцию 5-7 мая. Мы хотим привлечь их технику, а они готовы ею поделиться и передать нам для борьбы с пожарами в южно-восточных регионах. Кроме того, возможно, мы получим новые программы работы по борьбе с пожарами от наших коллег», - сказала она.

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По словам Юшкевич, борьба с пожарами осложняется тем, что в 2016 году на эти цели отсутствует бюджетное финансирование.

«В прошлом году мы нанимали около 20 тысяч людей для борьбы с пожарами. Сейчас финансирования нет, поэтому у нас с этим возникли проблемы … В связи с этим наши предприятия из ресурсных северно-западных и центральных регионов передают предприятиям южно-восточных регионов горюче-смазочные материалы, технику», - отметила она.

Юшкевич добавила, что для финансирования работ по борьбе с пожарами в южно-восточных областях необходимо 422 млн грн. Соответствующий законопроект уже направлен в бюджетный комитет Верховной Рады.

«Вложить сейчас 422 миллиона гривень – это не вкладывать в будущем сотни миллионов гривень на возобновление инфраструктуры и ликвидацию какой-то беды», - резюмировала она.

При этом лесные предприятия остальных регионов за счет дохода от реализации древесины укомплектованы современной техникой для мониторинга за ситуацией в лесах с помощью онлайн-трансляций с вышек и для оперативного реагирования на чрезвычайную ситуацию.

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Как сообщал УНИАН, количество лесных пожаров в прошлом году составило 3813, что почти вдвое больше, чем в 2014 году. Площадь подверженного пожарам леса в 2015 году увеличилась на 7% и составила 14,7 тыс. га.

Охрану лесов от пожаров обеспечивают более 300 государственных лесохозяйственных предприятий, в составе которых функционирует более 1,7 тыс. лесничеств и 270 лесных пожарных станций.