На Закарпатье расследуют незаконную вырубку леса в пограничной полосе на 12 миллионов

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины, работниками Управления защиты экономики (УЗЭ) Национальной полиции в Закарпатской области выявлены факты незаконной рубки деревьев на территории Ужгородского, Перечинского и Великоберезнянского районов Закарпатья, которые находятся на линии разграничения с Республикой Словакия.

В частности установлено, что на основании лесорубных билетов, выданных должностными лицами государственных предприятий лесного хозяйства, неизвестные лица незаконно вырубили и присвоили свыше 2,5 тыс. кубометров лесодревесины.

В департаменте сообщили, что государству такими действиями нанесен ущерб на сумму свыше 12 млн грн.

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Как уточнили в УЗЭ, сотрудники подразделения обнаружили вырубки совместно с работниками прокуратуры в течение марта-апреля 2016 года.

В общей сложности, по данным управления, незаконные вырубки осуществлялись в течение всего 2015 года.

На основании материалов сотрудников УЗЭ на минувшей неделе Ужгородской местной прокуратурой Закарпатской области открыто уголовное производство по ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

"В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление круга лиц, причастных к совершению уголовного правонарушения, а также на возмещение ущерба, нанесенного государству", - уточнили в Департаменте.

В то же время, как сообщили в пресс-службе прокуратуре Закарпатской области, сейчас в прокуратуре есть информация о вырубке в приграничной полосе около 4 тыс. кубометров леса. Продолжается выяснение обстоятельств, документирование фактов, проводятся все необходимые следственные действия, в частности, устанавливается круг лиц, которые имели доступ на приграничную территорию.