Малая авиация пограничников обнаружила очередные "янтарные пустыни" на Ривненщине (видео)

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Отмечается, что во время воздушного патрулирования государственной границы экипаж пограничного самолета осмотрел и места на расстоянии до 50 км от государственной границы, где может осуществляться незаконная добыча "солнечного камня".

Пограничники сообщают, что в целом пилоты осмотрели 1150 км2 тыловых участков приграничных контролируемых районов.

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"Зафиксирована деятельность относительно возможной незаконной добычи природных ископаемых в районах вблизи н.п. Кухитская Воля, н.п. Грицки, н.п.Старое Село Ривненской области", - говорится в сообщении.

По данным фактам сотрудники Госпогранслужбы сразу сообщили руководству органов местной власти, Национальной полиции, СБУ и прокуратуре для проведения проверки.

Ранее Государственная пограничная служба Украины с помощью самолета «Diamond» сняла 7 мест, где осуществлялась незаконная добыча «солнечного камня» в Ривненской и Житомирской областях.