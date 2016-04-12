В Израиле рассказали, как вторичное использование питьевой воды спасает от засухи

Профессор Ави Шавив на факультете гражданской и экологической инженерии в Технионе (Хайфа) подчеркнул, что для орошения необходимо использовать "серую воду", сообщает Министерство иностранных дел Израиля.

"Вода для нас невероятно важна. Мы должны пользоваться "серой водой" для орошения. Мы можем доставлять ее из домов на фабрики по очистке "серой воды". Мы используем 80-85% местной "серой воды" для орошения в сельском хозяйстве. Это самый высокий процент в мире", - отметил он.

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Пресс-секретарь компании «Игудан», управляющей водоочистными сооружениями крупнейшей городской агломерации страны - "Большого Тель-Авива", Меир Бен Нун отметил, что повторно используется 99,8% воды.

"Мы собираем воду, которую использовали 2.5 миллиона людей в округе Дан, в центре Израиля. Мы доставляем ее в Шафдан, где находится одна из самых больших в мире фабрик по очистке воды. И мы повторно используем 99.8% воды, возвращая ее в состояние питьевой, пригодной для мытья или для орошения. Использованную воду мы собираем с помощью больших труб. Оттуда мы убираем осадок, используем его вторично. А потом мы помещаем в воду микроорганизмы. Они питаются органикой, находящейся в воде, и очищают воду", - рассказал он.

Как отметил ассистент-инструктор инженера по производству израильской водной компании «Мекорот» Галь Шохам, в данный момент инженеры добились хорошего качества стоковых вод.

"Здесь, в очистном бассейне мы собираем сточные воды и проводим их через грунт. Это уникальная технология, разработанная в Израиле. В конце года мы используем эту воду для всех видов сельскохозяйственных растений на юге страны", - сказал Шохам.

В Израиле уверенны, что опыт их страны и разные способы эффективного использования воды, экономии воды и добывания воды из разных источников могут быть полезны в разных уголках мира.