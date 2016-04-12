Масштабная вырубка деревьев в Голосеевском парке: в КГГА рассказали об открытии дела

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

"Относительно варварства в Голосеевском парке: почти сотня вырубленных деревьев - это уголовное преступление, и дело уже возбуждено. Я подчеркнул в разговоре с и.о. прокурора столицы, что жду скорейшего расследования и привлечения всех "лесорубов" к ответственности. Потому что, пока мы в Киеве обустраиваем новые парки и скверы, всевозможные дельцы без каких-либо разрешений пытаются "хозяйничать" и уничтожать деревья. И безнаказанным такое оставлять нельзя", - подчеркнул мэр.

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По словам Кличко, все причастные к вырубке деревьев должны быть найдены и наказаны.

Как сообщали 11 апреля СМИ со ссылкой на сотрудника Голосеевского нацпарка Андрея Хрутьбу, ночью 10 апреля около 15 неизвестных лиц с бензопилами уничтожили 102 дерева, в числе которых столетние дубы, в заповедном урочище Бычок.