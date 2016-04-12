На Десне под Черниговым прошел пик весеннего половодья

На Десне вблизи Чернигова на выходных прошел пик весеннего половодья. Об этом сообщили УНИАН в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, 9-10 апреля на Десне возле Чернигова наблюдался пик весеннего наводнения с отметкой 444 см над нулем поста. За многолетними спостеженнями наводнения на Десне (близ Чернигова ведутся с 1884 года) в этом году не превышен даже средний показатель весеннего половодья - 710 см над нулем поста. В целом за более чем 100 лет наблюдений максимальный уровень воды составил 985 см над нулем поста, а минимальный - 305 см в прошлом году.

Ниже Чернигова по Десне продолжается подъем уровней воды. На р. Сейм возле села Мутин вода на низких участках поймы.