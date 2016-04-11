В Голосеевском парке Киева вырубили более сотни деревьев (фоторепортаж, видео)

Об этом сообщил сотрудник Голосеевского Нацпарка Андрей Хрутьба, передает "Украинская правда". Киев".

"В урочище Бычок, на участке, который в свое время был преступным образом отобран у Национального природного парка "Голосеевский", ООО "Авеста-Буд" начала сносить дубы", - рассказал он.

По словам Хрутьби, в Корчеватое, вблизи Охотского переулка рядом со Столичным шоссе злоумышленники приехали около 2 часов ночи.

"Было 5 человек с бензопилами и еще где-то 5-10 человек, которые их типа охраняли. Действовали они чрезвычайно быстро – примерно за 25-30 мин срезали 102 дерева. Они могли бы уничтожить и больше, но работу бензопил услышали местные жители. Люди пришли на место и остановили злоумышленников", - рассказал Хрутьба.

Он отметил, что злоумышленники приехали специально ночью, чтобы уничтожить деревья и никто не сопротивлялся этому.

Читайте такжеВ столичном парке Дружбы народов неизвестные уничтожили более 300 деревьев

"С дороги там освещается, у них также были фонарики. Работали быстро", - добавил Хрутьба.

Люди на место происшествия вызвали полицию, однако пока стражи порядка приехали, на месте уже никого не было.

"Полиция приехала, но на месте уже никого не было. Эти лесорубы, видно, раньше еще вызвали такси и скрылись, задержали лишь одного таксиста, который приехал в урочище", - рассказал Хрутьба.

"Нанесенный ущерб уже оценили в 91 тысячу 206 гривень", - добавил Хрутьба.

Он добавил, что сейчас сотни деревьев в урочище незаконно помечены под вырубку.

102 дерева цинично вырубили за невероятно короткий промежуток времени.Благодаря общественности их удалось остановить, но точно не на долго. Соответствующие акты составлены,местные дежурят на месте и просят поддержку. кто может пишите(желательно под этим постом или hrutba.andrey@gmail.com)-время и контакты. Особенно надо люди в ночное дежурство Опубликовано НПП "Голосеевский"/ The "Holosiyvsky" National Nature Park. 10 апреля 2016 г.

По словам экологов и активистов, 10 апреля в заповедное урочище Бычок представители застройщика завезли строительную технику.

Как известно, часть урочища противоправно отдали в частные руки.

"Застройщики разметили участок под застройку – в землю вбили свежую арматуру на расстоянии 300 метров, на ней покрышки от колес. Вырезание деревьев уже началось", - отметил активист Александр Соколенко.

По данным экологов, ООО "Авеста-Буд" намерено уничтожить 2,6 га леса.