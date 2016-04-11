На Сумщине вдоль трассы Н-12 "Сумы-Полтава" высадили более тысячи берез
18:40, 11 апреля 2016Природные ресурсы
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В Сумской области вдоль автотрассы Н-12 "Сумы-Полтава" высадили более тысячи берез.
На Сумщине вдоль трассы Н-12 высадили более тысячи берез / su.ukravtodor.gov.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-центре Службы автомобильных дорог в области, совместно с Сумским облавтодором в апреле запланированы субботники по благоустройству на дорогах общего пользования.
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"Согласно разработанному графику, дорожники работали над высадкой зеленых насаждений вдоль автодороги Н-12 "Сумы-Полтава". Они высадили более 1 тыс. молодых берез", - отмечается в сообщении.
Также с начала года на Сумщине убрали мусор с более чем 221 гектара придорожных зон.
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