На Сумщине вдоль трассы Н-12 "Сумы-Полтава" высадили более тысячи берез

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Службы автомобильных дорог в области, совместно с Сумским облавтодором в апреле запланированы субботники по благоустройству на дорогах общего пользования.

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"Согласно разработанному графику, дорожники работали над высадкой зеленых насаждений вдоль автодороги Н-12 "Сумы-Полтава". Они высадили более 1 тыс. молодых берез", - отмечается в сообщении.

Также с начала года на Сумщине убрали мусор с более чем 221 гектара придорожных зон.