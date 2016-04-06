Пограничники с самолета сняли масштабы "янтарных пустынь" на Полесье (видео)

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Наряду с прекращением попыток перемещения через границу товаров и грузов, в том числе янтаря, также в пределах компетенции Госпогранслужбой выявляются места незаконной добычи в пограничных районах. В частности 7 мест, где осуществлялась незаконная добыча «солнечного камня», зафиксировал экипаж пограничного самолета «Diamond» в Ровенской и Житомирской областях. На некоторых из них были обнаружены технические средства, десятки людей и большое количество мотопомп", - говорится в сообщении.

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В целом пилоты осмотрели более 2000 кв. км тыловых участков приграничных контролируемых районов.

"По данным фактам сотрудники Госпогранслужбы сразу уведомили руководство органов местной власти, Национальную полицию, СБУ и прокуратуру для проведения проверки", - отметили пограничники.

Как сообщал УНИАН, за сутки беспрепятственной работы копатели янтаря платят местным стражам порядка 200-1000 долларов, сообщил журналист Денис Казанский.