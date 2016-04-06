Экологическая тревога в Мехико: уровень загрязнения воздуха близится к критическому (фото)

Власти мексиканской столицы официально сообщили о значительном ухудшении экологической обстановки и существенном превышении концентрации тропосферного озона в районе города. Как указывается в заявлении Комиссии по окружающей среде мегаполиса, в районе Тлальпан уровень загрязнения достиг отметки в 156 баллов (по шкале от 0 до 200), передает ТАСС.

Обнародованные городским правительством "чрезвычайные меры" по улучшению ситуации включают в себя новые ограничения на использование автомобильного транспорта. Кроме того, как отметили в ведомстве, предприятия "цементной, фармацевтической, химической, энергетической и нефтеперерабатывающей" отраслей должны будут "сократить выбросы в атмосферу на 30-40%".

Читайте такжеВ Мехико объявили экологическую тревогу, людям советуют меньше находиться на улице

Жителям Мехико и пригородов, в особенности детям и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями, было рекомендовано "не покидать помещения с 13:00 до 19:00". По прогнозам специалистов, установившаяся в центральной части страны система высокого давления и солнечная радиация будут препятствовать рассеиванию загрязнения в небе над городской агломерацией, где проживают более 20 млн человек.

В середине марта в районе Мехико впервые за 14 лет была объявлена экологическая тревога из-за значительного превышения концентрации вредных веществ в воздухе. После этого власти объявили, что программа, запрещающая использовать машины в определенный день недели, будет распространяться на все автомобили, зарегистрированные в регионе. Новые правила вступили в силу во вторник во всех 16 районах столицы и 18 муниципалитетах штата Мехико.