В Бангладеш 20 миллионов людей пьют отравленную мышьяком воду - Human Rights Watch

Правозащитники подчеркивают, что проблема загрязненной воды в этой стране обсуждалась на международном уровне еще два десятилетия назад, однако ситуация с тех пор фактически не изменилась, сообщает Русская служба ВВС.

Читайте такжеИз-за токсичных отходов Атлантическому океану грозит экологическая катастрофа

"Власти Бангладеш не предприняли базовых и очевидных мер для того, чтобы очистить от мышьяка воду, которую пьют миллионы людей в бедных сельских районах", - говорится в заявлении организации.

Правозащитники винят властей страны в пренебрежении вопросами защиты здоровья граждан, те отвергают обвинения в бездействии.

В интервью Би-би-си официальный представитель правительства страны Абдул Малик заявил, что властям страны удалось добиться улучшения ситуации: сейчас загрязненную воду пьют 13% населения, тогда как 20 лет назад речь шла о 20%. Власти обещают к 2020 году полностью решить эту проблему.

По данным ВОЗ, содержащая мышьяк вода становится причиной 24 000 смертей в Бангладеш ежегодно. Преимущественно гибнут жители бедных сельских районов страны.