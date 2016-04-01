Херсонский облсовет ввел мораторий на вырубку деревьев в полезащитных лесополосах

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект решения проголосовали 55 из 64 депутата облсовета.

Депутатский корпус также поддержал обращение к Херсонской областной государственной администрации с призывом принять меры по прекращению несанкционированной вырубки деревьев в лесополосах, лесах и лесных массивах всех категорий.

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