Херсонский облсовет ввел мораторий на вырубку деревьев в полезащитных лесополосах

14:55, 01 апреля 2016
Природные ресурсы
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Херсонский областной совет 31 марта ввел мораторий на вырубку зеленых насаждений в полезащитных лесополосах.

лес лесополоса / mikolaivlis.mk.ua

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект решения проголосовали 55 из 64 депутата облсовета.

Депутатский корпус также поддержал обращение к Херсонской областной государственной администрации с призывом принять меры по прекращению несанкционированной вырубки деревьев в лесополосах, лесах и лесных массивах всех категорий.

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