Херсонский облсовет ввел мораторий на вырубку деревьев в полезащитных лесополосах
14:55, 01 апреля 2016Природные ресурсы
205
Херсонский областной совет 31 марта ввел мораторий на вырубку зеленых насаждений в полезащитных лесополосах.
Херсонский облсовет запретил вырубку лесополос / mikolaivlis.mk.ua
Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект решения проголосовали 55 из 64 депутата облсовета.
Депутатский корпус также поддержал обращение к Херсонской областной государственной администрации с призывом принять меры по прекращению несанкционированной вырубки деревьев в лесополосах, лесах и лесных массивах всех категорий.
Читайте такжеНа Черниговщине браконьеры рубят полувековые дубы
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter