Спецслужбы разоблачили факт нанесения экологического вреда землям в Луганской области

Об этом УНИАН сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.

Отмечается, что коммерческая структура с Черкасской области получила заказ на демонтаж и утилизацию зданий и сооружений обанкротившегося предприятия, которое занималось экологически опасным производством. Сотрудники спецслужбы установили, что фирма за длительный период времени не выполнила свои договорные обязательства. В результате чего было загрязнено почти 19 гектаров земель, которые перешли в государственную собственность.

По предварительным данным экспертов, сумма материальных убытков, нанесенных государству превышает 350 млн грн.

Открыто уголовное производство по ст. 236 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к государственным убыткам.