На двух реках на Черниговщине проходит пик весеннего половодья

В Черниговской области на реках Десне и Снове происходит пик весеннего половодья.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, на прошлой неделе на реке Снов около города Щорс наблюдался пик весеннего половодья с отметкой 186 см над нулем поста. За 82 года наблюдения минимальное значение пика весеннего наводнения достигло прошлого года 102 см над нулем поста, а максимальное - 400 см над нулем поста. Также на этой неделе (27 - 28 марта) на р. Десна возле с. Разлеты наблюдался пик весеннего наводнения с отметкой 510 см над нулем поста. За 83 года наблюдений в этом пункте максимальный уровень воды весеннего половодья достиг 1045 см над нулем поста, а минимальный был в прошлом году - 388 см над нулем поста.

На реках Днепр и Десна ниже с. Разлеты и р. Сейм продолжается повышение уровней воды. На р. Снов возле г. Щорс и р. Сейм возле с. Мутын вода на низких участках поймы.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам, в этом году наводнение на реках Черниговщины не превысит средние значения весеннего половодья.