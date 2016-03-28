В Украине запретили санитарную вырубку деревьев в заповедных зонах

Соответствующее постановление от 23 марта 2016 г. № 213 "О внесении изменений в постановления Кабинета министров Украины от 27 июля 1995 г. № 555 и от 12 мая 2007 г. № 724" опубликовано на Правительственном портале.

В частности, нельзя проводить все виды постепенных и сплошных рубок формирования и оздоровления лесов и вырубку дуплистых деревьев.

Читайте такжеВ Карпатах продолжают беспощадно вырубать леса (видео)

Соответствующие изменения в Санитарные правила в лесах Украины и Правила улучшения качественного состава лесов приняты на заседании Кабинета министров.

Как отмечается в пояснении к решению правительства, это обеспечит прохождение на территориях природно-заповедного фонда природных процессов, не связанных с вмешательством человека.