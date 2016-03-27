"Киевводоканал" просит принять меры для предотвращения возможного загрязнения Десны минудобрениями

Как сообщает пресс-служба ПАО «АК «Киевводоканал», 25 марта специалистами компании вблизи поселка Новоселки на берегу Десны выше по течению от Деснянского водозабора было обнаружены перепаханные с осени сельскохозяйственные угодья на расстоянии около 40-50 метров от берега реки, а на территории неизвестного предприятия в поселке - мешки с минеральными удобрениями. На сегодняшний день признаков внесения удобрений на поля не обнаружено.

Читайте такжеВ Чернигове экологи оценили состояние Десны после несанкционированного сброса водыПредставители «Киевводоканала» совместно с поселковым головой Новоселок непосредственно на месте сообщили в правоохранительные органы о возможной угрозе попадания удобрений в Десну. По обращению предприятия составлено соответствующее заявление, которое дает основания для установления владельца угодий и сообщения ему о невозможности внесения удобрений в зоне санитарной охраны реки.

В частности, в заявлении указано на нарушение норм Водного кодекса Украины, статьей 89 которого установлено ограничение на хозяйственную деятельность в прибрежных защитных полосах вдоль рек, где запрещается распашка земель (кроме подготовки почвы для лугов, лесов), а также хранение и применение пестицидов и удобрений. Согласно кодексу, прибрежные защитные полосы устанавливаются по берегам вдоль воды для больших рек шириной 100 метров.

Кроме того, действующее сегодня постановление «О зонах санитарной охраны открытых источников централизованного водоснабжения населения г. Киева» Совета министров УССР от 08.01.1991 предусматривает несколько зон санитарной охраны Десны. В частности, второй пояс охватывает ее акваторию и территорию 500-метровых прибрежных полос по обоим ее берегам вверх по течению до г. Чернигова включительно, вниз по течению - к устью.

Напомним, что Деснянская водопроводная станция обеспечивает питьевой водой 60% жителей Киева.