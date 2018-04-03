Без чистой воды: главная проблема многоводной Украины

Постепенное истощение водных ресурсов планеты заставило мир всерьез озаботиться этой проблемой. В 1992 году на Конференции ООН по охране окружающей среды в Рио-де-Жанейро была озвучена идея проведения Всемирного дня водных ресурсов. Уже в следующем году специальной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН таким днем была утверждена дата 22 марта.

В частности, в тексте резолюции государствам предлагалось проводить в этот день мероприятия, посвященные сохранению и освоению водных ресурсов. И, начиная с 1994 года, мероприятия ООН в вопросе защиты водных ресурсов посвящались одной конкретной теме. К примеру, в 1997 году мир рассуждал, достаточно ли на планете воды, в 2001-м говорил о водных ресурсах для здоровья, а период с 2005-го по 2015-й годы был объявлен Генассамблеей ООН Международным десятилетием действий «Вода для жизни». Вместе с тем, по мнению экспертов, к 2030 году около половины населения планеты может столкнуться с нехваткой воды.

Украине, в которой насчитывается более 14 тысяч рек, в том числе, средних и малых, это пока не грозит. Однако ситуация с водными ресурсами, которая формировалась в течение длительного периода и характеризовалась пренебрежением объективными факторами использования воды, оставляет желать лучшего. Несмотря на большое количество водных объектов, почти все они существенно загрязнены. В результате, запасы водных ресурсов (речного стока на одного украинца составляют около 1,8 тысяч кубометров в год, что является одним из наименьших показателей в Европе.

Грязная промышленность

Дело в том, что экономике Украины присущ высокий удельный вес водосодержащих и энергоемких технологий. А их внедрение и наращивание осуществлялось наиболее «дешевым» способом - без строительства соответствующих очистных сооружений. Теперь население страны пожинает плоды структурных деформаций народного хозяйства прошлых лет.

Наиболее актуальной проблемой в сфере водопользования остается ухудшение качества воды. Так, в бассейны украинских рек, по разным оценкам, ежегодно сбрасывается около 10 млрд кубометров сточных вод, в том числе, чистых и нормативно очищенных 6,5 млрд кубометров и загрязненных - 3,5 млрд кубометров. Даже приблизительная оценка данных государственного учета вод за последние годы свидетельствует, что промышленными предприятиями по всей стране сброшено в водные объекты Украины около 55% загрязненных сточных вод. Причем, доля коммунального хозяйства в них составляет 41%.

По данным наблюдений Центральной геофизической обсерватории, особенно сложная ситуация наблюдается в бассейнах рек Днепр, Северский Донец, рек Приазовья, отдельных притоков Днестра, Западного Буга, северо-западной части Черного моря. Напряженная экологическая обстановка сложилась и в бассейне Днепра - основном источнике водоснабжения страны (70%), где сконцентрировано наибольшее количество промышленных и сельскохозяйственных производств, размещены крупные индустриальные центры, объекты атомной энергетики и оросительные системы.

Кроме того, наиболее экологически опасные предприятия, влияющие на загрязнение водных объектов Украины (до начала военного конфликта на Донбассе), расположены в Донецкой, Днепропетровской, Луганской, Запорожской и Одесской областях. Собственно, в конце прошлого года в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) констатировали, что более 1 млн жителей восточной Украины сталкиваются с острой нехваткой чистой питьевой воды. «По нашим оценкам, около 1,3 миллиона человек имеют ограниченный доступ к безопасной питьевой воды в пострадавших от конфликта районах Донецкой и Луганской областей», - отмечали в фонде.

Без чистой питьевой воды

Вместе с тем, чистой питьевой воды, по сути, нет и в других регионах Украины. Центральная геофизическая обсерватория делит состояние внешних поверхностных вод на четыре категории. В основном, качество водных ресурсов, привлекаемых для использования отраслями экономики, соответствует 2 и 3 классам, но иногда и 4. «Пункты 4 категории располагают на самых загрязненных участках рек», - поясняют специалисты.

И это непосредственно влияет на качество питьевой воды. Водные объекты Украины содержат в себе нефтепродукты, сульфаты, нитраты, фенолы, соединения азота и тяжелых металлов, биогенные и органические вещества и так далее. «В настоящее время, практически во всех поверхностных водных объектах в Украине, а в отдельных регионах - и в подземных водах, вырос уровень загрязнения. Значительная часть запасов подземных вод потеряли свое значение как источники питьевой воды. К сожалению, такая ситуация в Украине сложилась из-за пренебрежения в течение длительного периода времени законами развития и воспроизводства водоресурсного потенциала», - отмечает заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины Светлана Коломиец.

Кроме того, по ее словам, за последнее десятилетие значительно снизилась эффективность работы практически всех очистных сооружений, что обусловлено изношенностью оборудования. «Помимо этого свои результаты дает очень активная и неуправляемая хозяйственная деятельность водосборных территориях рек, связанная с застройкой земель водного фонда даже в прибрежных защитных полосах и зонах. Беда еще и в том, что значительное количество водопользователей пользуется водными ресурсами без специальных разрешений на недропользование и специальное водопользование. Поэтому на сегодня самовосстанавливающейся способности водно-ресурсных источников Украине уже недостаточно для преодоления негативных воздействий и воспроизведения экологическое равновесия. 45% (по данным Минздрава) населения Украины потребляют воду, не соответствующую государственным стандартам», - констатирует она.

«В Украине практически не осталось источников водоснабжения 1-й категории качества, - считает глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко. - Практически все водоемы, по уровню загрязнения, приблизились к 3-й категории».

«Даже если все хорошо сделать на очистных сооружениях за очень большие деньги, то мы, все равно не сможем поменять все водопроводы. Но, попадая туда, чистая вода превращается снова в грязную», - подчеркивает активист движения «Экоднепр» Максим Ткаченко.

С ним соглашается и сопредседатель Ассоциации зеленых Украины, эколог Ярослаа Задесенц, по словам которого, даже после длительной многоуровневой системы фильтрации и очистки, вода в Украине может быть использована преимущественно как техническая. Поскольку даже после очистки, по санитарно-химическим показателям, вода не совсем соответствует нормам.

Нужная реформа

Таким образом, при несовершенной системы очистки сточных вод, отсутствии контроля загрязнения окружающей среды предприятиями, расположенными, в том числе, в зоне вооруженного конфликта, загрязнении главных водных артерий страны, получать воду первого класса качества в Украине – что-то из разряда фантастики.

«Главная проблема с водным комплексом Украины заключается в отсутствии должного контроля за состоянием водоемов», - отмечает Светлана Коломиец.

Однако, по ее словам, Украина уже начала реформу в этой сфере: «Приоритет этой реформы – переход к бассейновому принципу управления водными ресурсами».

Такой подход предполагает, что основной единицей управления должна быть территория речного бассейна. «Это позволит создать финансовый механизм, который будет гарантировать непосредственную связь между платой за водопользование и финансированием приоритетных водоохранных мероприятий в пределах бассейна», - рассказала она.

В Министерстве экологии и природных ресурсов прогнозируют, что это позволит постепенно снизить загрязнение поверхностных и подземных вод, уменьшить риски чрезвычайных ситуаций, воссоздать экосистемы и улучшить здоровье населения, проживающего на территории бассейна. Но это – история не одного года.

Татьяна Стежар