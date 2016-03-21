В Карпатах продолжают беспощадно вырубать леса (видео)
21 марта отмечают Всемирный день защиты лесов.
Такую инициативу выдвинула Организация Объединенных Наций как способ привлечь внимание к экологическим проблемам, говорится в сюжете ТСН.
Чуть ли не ежедневно в соцсетях мы видим фотографии с масштабной вырубкой деревьев. Особое беспокойство у украинцев вызывает состояние лесов в Карпатах.
Читайте такжеУничтожение лесов на склонах Карпат: в сети показали масштабы экологической катастрофы (фоторепортаж)
По словам одного из местных жителей, вырубкой леса занимаются как простые люди, так и лесхоз.
Он показывает, что сейчас почти не осталось объектов, где сплошной лес.
В свою очередь в Гослесагентстве заверили, что на месте вырубленных деревьев высадили или высадят новые, а чтобы контролировать незаконную вырубку, говорят, что уже начали внедрять систему электронных чипов на каждом дереве.
Ранее УНИАН сообщал, что на Закарпатье вырубают буковые леса, внесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Отмечается, что именно под эгидой Гослесхозов и при поддержке местной власти беспощадно истребляются уникальные леса, аналогов которым нет во всей Европе. При этом срубленная древесина законно идет на экспорт.