В Карпатах продолжают беспощадно вырубать леса (видео)

Такую инициативу выдвинула Организация Объединенных Наций как способ привлечь внимание к экологическим проблемам, говорится в сюжете ТСН.

Чуть ли не ежедневно в соцсетях мы видим фотографии с масштабной вырубкой деревьев. Особое беспокойство у украинцев вызывает состояние лесов в Карпатах.

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По словам одного из местных жителей, вырубкой леса занимаются как простые люди, так и лесхоз.

Он показывает, что сейчас почти не осталось объектов, где сплошной лес.

В свою очередь в Гослесагентстве заверили, что на месте вырубленных деревьев высадили или высадят новые, а чтобы контролировать незаконную вырубку, говорят, что уже начали внедрять систему электронных чипов на каждом дереве.

Ранее УНИАН сообщал, что на Закарпатье вырубают буковые леса, внесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Отмечается, что именно под эгидой Гослесхозов и при поддержке местной власти беспощадно истребляются уникальные леса, аналогов которым нет во всей Европе. При этом срубленная древесина законно идет на экспорт.