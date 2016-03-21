В столичном парке Дружбы народов неизвестные уничтожили более 300 деревьев

В столичном парке Дружбы народов неизвестные вырубили более 300 деревьев.

Об этом написал в Facebook генеральный директор «Киевзеленстроя» Сергей Симонов.

По его словам, деревья были уничтожены в конце прошлой недели.

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«Накануне мы получили информацию, что в определенной части парка Дружбы народов проводятся работы по якобы «санитарной обрезке», в рамках которой удаляют вместо сухостойных деревьев - здоровые. Речь идет о части парка, балансодержателем которого является Департамент культуры. Группа специалистов «Киевзеленстроя», которая выехала на место происшествия, зафиксировала несанкционированную вырубку более 300 деревьев. Кто выполняет работы, неизвестно. Факт зафиксировали правоохранительные органы», - сообщил Симонов.

Он добавил, что «Киевзеленстрой» направил запрос в Государственную экологическую инспекцию в городе Киеве по проверке соблюдения требований природоохранного законодательства в части самовольного удаления зеленых насаждений.

«Будем требовать скорейшего расследования этого инцидента. И держать эту ситуацию под контролем», - заверил Симонов.