Министр: Нефть в России может закончиться в 2044 году

Об этом заявил глава Минприроды РФ Сергей Донской в интервью rg.ru.

"Извлекаемые запасы нефти составляют около 29 миллиардов тонн. Это те, которые теоретически можно извлечь из недр. Добыча сырой нефти (без газового конденсата) в 2015 году предварительно составила около 505 миллионов тонн. Если считать "в лоб" по этим цифрам, то открытых запасов хватит на 57 лет. Однако объем доказанных запасов (о которых нам точно известно, где и сколько их, как извлекать), по оценкам экспертов, вдвое меньше, около 14 миллиардов тонн. По доказанным запасам обеспеченность добычи составит уже только 28 лет", - заявил российский министр.

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По его словам, при этом в общем объеме растет доля запасов трудноизвлекаемой нефти.

"Ввод их в разработку связан с низкой экономической эффективностью и требует развития технологий. Пока по ним темпы отбора невелики. Без новых открытий добыча традиционных запасов начнет снижаться уже с 2020 года. Вырастет доля трудноизвлекаемой нефти, серьезно ухудшится экономика проектов. Именно поэтому геологоразведку мы останавливать не планируем", - заявил Донской.