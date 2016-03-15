Уровень Байкала к маю опустится ниже предполагаемой отметки на 30-35 сантиметров

"Мы к 1 мая придем (к отметке уровня воды в Байкале - УНИАН) ниже установленного правительством значения на 30-35 см. Это ниже, чем в прошлом году. В прошлом году всего на 13 см было понижение ниже установленного значения", - сообщил журналистам глава Росгидрометцентра Александр Фролов, сообщает ТАСС.

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Он отметил, что о предстоящем снижении уровня воды в Байкале предупреждены соответствующие структуры.

Глава Росгидрометцентра добавил, что всего на Байкале работает 14 станций, которые считывают уровень воды в озере до сантиметра.

Согласно постановлению правительства, принятому в 2001 году, уровень Байкала должен составлять 456-457 метров в тихоокеанской системе высот.