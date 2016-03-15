"Янтарный апокалипсис" на Волыни: повреждена железная дорога, леса превращаются в болотистую пустошь (фоторепортаж, видео)

Очередной рейд журналистов «Четвертой власти» на Волынь выявил огромные нелегальные разработки месторождений янтаря.

Отмечается, что в Ривненской области, размах работы нелегальных копателей оставлял тяжелое впечатление: множество людей добывают ценный камень, над лесом стоит гул сотни мотопомп, вместо деревьев старатели оставляют после себя болотистую пустошь.

Разработки повредили железную дорогу у райцентра Володимерец. Напомним, что построенная поляками узкоколейка является одной из достопримечательностей Ривенщины. Однако копатели янтаря подмыли насыпь, из-за чего дорогу пришлось закрыть на ремонт.

Читайте такжеАктивисты обнародовали шокирующее видео с рейда по местам нелегальной добычи янтаря

Журналисты отмечают, что янтарные раскопки тянутся вдоль всей протяженности узкоколейки. Местами — это просто выкопанные лопатами ямы, местами — лунки от мотопомп со стоячей болотной водой. Как рассказали местные жители, в этом месте поезд делает остановку просто в лесу, чтобы высадить у очередного «клондайка» копателей , которые набиваются в вагон с инвентарем. Фактически копатели уничтожают транспорт, который сами же используют для поездок за камнем.

Железнодорожники рассказали, что неоднократно жаловались на копателей в милицию, прокуратуру и СБУ, но правоохранители не предпринимают никаких действий.

По словам местных жителей днем тут работает около 100 мотопомп. Журналисты сообщают, что суточная взятка с одной помпы правоохранителям составляет 1000 долларов. Следовательно, в сутки правоохранители имеют около 100 тысяч долларов США. Таких клондайков на Волыни десятки.