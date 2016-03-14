В Баренцевом море заработала первая нефтяная платформа
13:28, 14 марта 2016Природные ресурсы
458
Впервые добыча нефти началась в Баренцевом море, которое омывает берега Норвегии и России со стороны Арктики.
REUTERS
Самая северная в мире морская нефтяная платформа "Голиаф" находится в норвежских водах и была введена в эксплуатацию после года задержек и дополнительных согласований, сообщает Русская служба ВВС.
Читайте такжеБританская нефтяная компания платила за запугивание экозащитников в ДР Конго - СМИ
Это совместный проект итальянской ENI и норвежской государственной нефтяной компании Statoil. Представитель итальянской компании назвал этот проект стратегически важным для обеих стран.
Экологи давно выступают против бурения нефтяных скважин в Арктике из-за хрупкой экосистемы региона.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter