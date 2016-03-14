В Баренцевом море заработала первая нефтяная платформа

Самая северная в мире морская нефтяная платформа "Голиаф" находится в норвежских водах и была введена в эксплуатацию после года задержек и дополнительных согласований, сообщает Русская служба ВВС.

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Это совместный проект итальянской ENI и норвежской государственной нефтяной компании Statoil. Представитель итальянской компании назвал этот проект стратегически важным для обеих стран.

Экологи давно выступают против бурения нефтяных скважин в Арктике из-за хрупкой экосистемы региона.