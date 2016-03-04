Запуск рыбного патруля на Киевщине обойдется в 15 миллионов гривень

Расходы на запуск в Киевской области рыбного патруля, который создается по примеру Национальной полиции, чтобы заменить рыбоохрану, составят 15 млн грн, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на главу Государственного агентства рыбного хозяйства Ярему Ковалива.

«Для запуска пилотного проекта в Киевской области оптимальный вариант финансирования составляет 15 млн грн», - говорится в сообщении.

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В пресс-службе отметили, что в государственном бюджете на 2016 год есть необходимые средства, однако для того, чтобы целенаправленно использовать их на финансирование рыбного патруля, необходимо принять проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2016 год», который будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады в ближайшее время.

Глава Госрыбагентства отметил, что указанные средства будут использованы, в частности, для обеспечения патруля топливом и приобретения новых мощных лодок, а также для пополнения фонда оплаты труда.

«В рыбинспекции, которую мы сейчас ликвидируем, мы столкнулись с проблемой изношенных и устаревших лодок, отсутствием у инспекторов горючего для выхода в рейд. Конечно, это не создает условий для эффективной работы, более того, является основой для коррупции. За счет внутренней оптимизации мы увеличиваем инспекторам зарплату с 1,5 до 4 тыс. грн», - цитирует Ковалива пресс-служба.

В пресс-службе отметили, что обновление технопарка позволит создать качественно новую систему контроля на водоемах. Например, в Киевской области рыбоохрана сегодня использует катера мощностью преимущественно в 50 лошадиных сил. Новые будут в 2-3 раза мощнее. Они будут потреблять меньше горючего и в то же время развивать скорость до 100 км в час. Беспилотники, которые ведомство также планирует задействовать для охраны порядка, позволят рационально использовать технический и человеческий ресурс. В среднем ширина реки составляет 2 км, водохранилища – 10 км. С помощью дрона с радиусом охвата 4 км рыбные патрульные смогут отслеживать информацию на водоеме, не тратя время и топливо на то, чтобы добраться с одного берега на другой.

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Справка УНИАН. Министерство аграрной политики и продовольствия совместно с Госрыбагентством инициировало создание в Украине рыбного патруля, который начнет работу в 2016 году и заменит рыбоохрану. Пилотный патруль запускается в Киеве и Киевской области. Штат патруля формируется на основе конкурса, который стартовал в декабре 2015 года и завершился в конце февраля 2016 года. Госрыбагентство намерено запустить киевский патруль весной 2016 года.

Госрыбагентство также намерено до конца 2016 года внедрить в Украине электронную систему контроля за промышленной и любительской ловлей рыбы по примеру Эстонии и Норвегии. В частности, ведомство с помощью эстонского программного продукта намерено отслеживать деятельность промышленных рыболовецких предприятий (выход на воду, прибытие в рыбоприемный пункт, фактический вылов рыбы, используемые орудия лова). Кроме того, предусмотрено внедрить специальные программы для мобильных устройств, которые, кроме промышленников, будут отслеживать также вылов рыбаков-любителей.