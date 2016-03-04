Гослесагентство инициирует создание охотничьей службы по примеру Нацполиции и рыбного патруля

Об этом сообщила на коллегии первый заместитель главы Гослесагентства Кристина Юшкевич.

«Мы предлагаем создать в системе Гослесагентсва охотничью службу, которая с учетом достаточно хорошей практики Национальной полиции и рыбного патруля будет перезагружена, и будут набраны хорошие специалисты с целью контроля охотничьего хозяйства», - сказала Юшкевич.

По ее словам, аналогичные службы работают в Германии, Польше, Словакии, Венгрии и других европейских странах. В Украине служба будет следить за использованием и сохранностью охотничьих угодий, а также за поддержанием популяции животных.

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Кроме того, Гослесагентство намерено в 2016 году распространить единую практику электронного учета древесины для всех лесопользователей в стране, чтобы минимизировать оборот неучтенного дерева. С той же целью ведомство предлагает на нормативном уровне обязать всех лесопользователей продавать древесину на аукционах.

«Мы предлагаем, чтобы вся древесина обязательно выставлялась на продажу на аукционах, как для внутреннего рынка, так и на внешний рынок. Никаких привилегий для юридических или физических лиц быть не может», - подчеркнула Юшкевич.

Гослесагентсво также планирует запустить специальный портал, где будет содержаться информация обо всех инвестиционных проектах в лесном хозяйстве. Однако, как отметила Юшкевич, процесс привлечения инвестиций в отрасль усложняется тем, что ведомство не располагает полной информацией о состоянии лесов в Украине. Последний учет лесов проводился в 1996 году, агентство инициирует проведение нового учета.

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Справка УНИАН. По данным Гослесагентства, в связи с несовершенным учетом в Украине растет потенциал теневой торговли древесиной. Объем теневого рынка составляет порядка 20%, или 2 млрд долл. При общей годовой рубке в 14-15 млн куб. м объем «черного» леса достигает 3 млн куб. м.

В управлении Гослесагентства находятся 74% лесов страны. Остальные 26% принадлежат другим лесопользователям, которые, по официальным данным, в год рубят около 1,5 млн кубометров леса.