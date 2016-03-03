Браконьеры ежегодно вырезают более 20 миллионов подснежников - экологи

Из-за этого существование растений, которые внесены в Красную книгу Украины, попадает под угрозу, передает ТСН.

По словам экологов, больше всего растения страдают перед 8 марта, когда эти цветы продаются лучше всего. Так, с 7 по 9 марта продается почти 90% подснежников.

Кроме того, вокруг Киева подснежники уже почти не растут. Обычно их привозят из Киевской, Винницкой и Житомирской областей.

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Отметим, Закон Украины предусматривает штраф от 20 до 250 гривень за незаконную продажу этого редкого вида растения.

Экологи проводят специальные рейды. Но даже такие меры не останавливают браконьеров. Поэтому экологи призывают украинцев перестать покупать цветы, занесенные в Красную книгу.

Ранее УНИАН сообщал, что в Черниговской области рубят дубы - работают профессионалы и уничтожают только те деревья, которым более 50 лет.