На Сахалине разлили 300 тонн нефти - экологи

По данным некоммерческой организации "Экологическая вахта Сахалина", в пойме реки Гиляко-Абунан Охинского района РФ произошел разлив, объемы утечки по предварительным оценкам — более 300 тонн.

"От наших волонтеров поступила информация о разливе более 300 тонн нефти, произошедшем примерно в 700 метрах от жилой застройки села Эхаби. По нашим данным, часть нефти попала в реку", — сообщил РИА Новости председатель "Эковахты" Дмитрий Лисицын.

Сообщается, что прокуратура Сахалинской области (Россия) по данному факту начала проверку в отношении "дочки" "Роснефти".

В то же время, по информации, полученной от пресс-службы дочернего предприятия "Роснефти" — ООО "РН-Сахалинморнефтегаз", выход нефти произошел при проведении плановых работ на нерабочем нефтепроводе на месторождении Эхаби.

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"Место обнаружения выхода нефтесодержащей жидкости локализовано, ведутся работы по уборке территории. Угрозы распространения и попадания в водные объекты нет", — говорится в сообщении пресс-службы компании.