На Черниговщине браконьеры рубят полувековые дубы

Свежие пни на месте огромных дубов недавно обнаружили жители села Александровка - в лесополосе. Засаживали ее 50 лет назад, чтобы защищала поля от ветра и снега. Почти все полувековые деревья вырубили за день, пишут Подробности.

"Я никогда не поверю, что это сделали 1-2 человека. Здесь работала бригада воров. Если бы один-два, то они бы все это пилили бы десять дней, а они за день. Взята только рабочая древесина, вывезена. Это очень дорого стоит, они взяли на 10-15 тысяч долларов", - говорит фермер Станислав Котенко.

Вырубку обнаружил местный агроном, объезжая поля с рапсом, и сообщил в полицию. Говорит - везде - следы тяжелой техники. В глубине лесополосы - поваленные дубы.

"Действует банда, их прикрывает кто-то, и эти дубы стоят больших денег", - говорит Александр Корогот, агроном.

В районной полиции отчитались: срубленные дубы, возможно, уже нашли - на одной из пилорам. Их с поддельными документами якобы из лесничества соседнего района привезли двое мужчин.

"Изъятые транспортные средства - это трактор и прицеп, трактор Мтз30. Также изъяли бензопилу. Все изъятые вещи направлены на экспертизу", - говорит Сергей Брыль, начальник сектора по связям с общественностью ГУ Нацполиции Черниговской области.

Теперь местные жители и правоохранители ждут результатов экспертизы - действительно ли это те самые Александровские дубы. Правда, за каждое срубленное дерево экологи могут всего лишь взыскать штраф с нарушителей - чуть больше двух тысяч гривен.