Вытекший из опрокинувшегося судна мазут растекся недалеко от курортной зоны Таиланда

Пятно мазута из топливных баков брошенного китайского круизного судна, перевернувшегося и частично затонувшего в субботу, начало распространяться на участке Сиамского залива у городка Сирача в 30 километрах от курортного города Паттайя, сообщает РИА Новости со ссылкой на Третий национальный телеканал Таиланда.

Топливо начало выливаться из баков круизного судна Ocean Dream, брошенного китайской круизной компанией JC Marine на внешнем рейде у городка Сирача в марте 2014 года и стоявшего на якорях, через несколько часов после того, как в субботу судно неожиданно стало оседать на правый борт, а затем частично затонуло, сообщает телеканал.

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Причиной затопления судна, по мнению специалистов, стали усталость металла и коррозия: в правом борту образовалась пробоина, через которую внутрь судна хлынула морская вода. Когда мазут из топливных баков начал выливаться в море, пятно тонкой пленкой покрыло значительную площадь поверхности воды вокруг Ocean Dream и стало распространяться вдоль берега. По данным спасателей, в воде находится более 20 тонн мазута. Дальнейшую утечку топлива пока удалось остановить, говорится в сообщении.

Операция по очистке поверхности моря началась в тот же день, однако работе очистной бригады мешает сильное волнение, говорится в репортаже телеканала. В настоящее время специалисты распыляют над пятном катализаторы естественного органического разложения нефти, так как собирать мазут с поверхности воды при сильном волнении не представляется возможным, сообщает телеканал.

Пятно сейчас находится в 10 километрах от курортной зоны Бангсен и 30 километрах от курортного города Паттайя, говорится в сообщении.